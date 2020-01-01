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NBA'in tahmini maaş sınırı ve lüks vergisi sınırı!

NBA'in, The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, 2020-21 sezonu için maaş sınırının 109 milyon dolar, lüks vergisi sınırının ise 132 milyon dolar olması bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, 2020-21 sezonu için maaş sınırının 109 milyon dolar, lüks vergisi sınırının ise 132 milyon dolar olması bekleniyor.

NBPA (Oyuncular Sendikası) yönetici direktörü Michele Roberts, The Athletic'e, NBA ve NBPA'in maaş sınırı ve vergi konusunda anlaşmaya yakın olduğunu açıkladı.

Ligin, maaş sınırını, basketbolla ilgili gelirin bir yüzdesi olarak tutmuş olması durumunda, bunun yaklaşık 90 milyon dolar olabileceği belirtilmişti.

NBA ve NBPA, takımları aşırı lüks vergi ödemelerinden korumak amaçlı, yapay olarak yumuşatmış durumda.


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