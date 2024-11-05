NBA, hakkında tekrar açtığı soruşturma açtığı Hayes ile işbirliği içinde

Los Angeles Lakers pivotu Jaxson Hayes, NBA'in aile içi şiddet olayıyla ilgili soruşturmayı yeniden açmasına değindi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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NBA, hakkında tekrar açtığı soruşturma açtığı Hayes ile işbirliği içinde
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05 Kasım 2024 13:18
Los Angeles Lakers pivotu Jaxson Hayes, NBA'in aile içi şiddet olayıyla ilgili soruşturmayı yeniden açmasına değindi.

NBA'in 2021'de kendisiyle ilgili bir aile içi şiddet olayıyla ilgili soruşturmayı yeniden açma kararıyla ilgili Haynes, kampıyla ligin iş birliği yaptığını ancak konu hakkında daha fazla yorum yapmaktan kaçındığını belirtti.

Hayes, Temmuz 2021'de eski kız arkadaşıyla bir tartışmaya karışmış ve bu da tutuklanmasına neden olmuştu.

Başlangıçta NBA, herhangi bir disiplin eylemi uygulamak için yeterli kanıt olmadığını belirleyerek soruşturmasını sonlandırmış olsa da, son gelişmeler ışığında davaya yeniden bakmaya karar vermişti.

Şu anda Hayes, maç başına yaklaşık 15,7 dakikada ortalama 5 sayı, 4,2 ribaund ve 1,2 asist istatistikleriyle oynuyor.

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