NBA'de New York Knicks iki maç sonra kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, Washington Wizards'ı 122-103 mağlup ederek iki maç sonra kazandı.



NBA'de 5 maç oynandı. Sezonun 44. galibiyetine imza atan Knicks'te Karl-Anthony Towns 31 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.



Mikal Bridges 27 ve OG Anunoby 23 sayılık performanslarıyla galibiyete katkıda bulundu.



Wizards'ta, Kyshawn George 15 sayı ve 10 ribaunt, Jordan Poole ise 25 sayıyla oynamasına rağmen sezonun 55. mağlubiyetini önleyemedi.



Sonuçlar



Los Angeles Lakers-Chicago Bulls: 115-146



Sacramento Kings-Milwaukee Bucks: 108-114



New York Knicks-Washington Wizards: 122-103



Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 124-115



Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 108-103



