İtalya Serie A'nın 27. haftasında Torino ile Napoli karşı karşıya geldi. Stadio Olimpico di Torino'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Napoli 4-0'lık skorla kazandı.



Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 9 ve 51. dakikalarda Victor Osimhen, 35. dakikada penaltıdan Khvicha Kvaratskhelia ve 68. dakikada Tanguy N'Dombele kaydetti.



Üst üste ikinci galibiyetini alan Napoli, puanını 71'e yükseltti ve en yakın takipçisi Inter ile 1 maç fazlasıyla puan farkını 21'e çıkardı. 2 haftalık galibiyet serisi sona eren Torino 37 puanda kaldı.



Napoli, gelecek hafta Milan'ı ağırlayacak. Torino ise Sassuolo deplasmanına gidecek.





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