Mustafa Dalcı: 'Böyle goller yememeliyiz'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, 2-1 kaybettikleri Altınordu maçı sonrası ilk yarıda maçı koparmalarını sağlayacak pozisyonlar bulduklarını ancak fırsatları değerlendiremediklerini, bu sonucun da kendilerine yakışmadığını kaydetti.



İkinci yarıda ilk yarıdaki kadar etkili olamadıklarını vurgulayan Dalcı, şu ifadeleri kullandı:



"Bizim kalitemizdeki bir takımın bu tarz golleri yememesi gerekiyor. Mete Kaan'ın uzatma bölümündeki pozisyonunu özellikle çok merak ediyorum. Yayıncı kuruluş bu pozisyonun tekrarını neden göstermedi. Kafamda bir sürü soru işareti var. Benim gibi maçı seyreden sporseverler de muhtemelen o pozisyonu merak etmişlerdir. İlk yarıda attığımız 2. gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Bunun kararı 3,5-4 dakika sürdü. Bakıldı ve ofsayt olduğuna karar verildi. 90 artıda bizim pozisyonumuza neden 3-4 saniyede karar verildi. Hakem bir an önce maçı bitirmek adına böyle bir eylemde bulundu. Gerçekten merak ediyorum, VAR neden var? Bu tarz pozisyonların incelenmesi, tekrarına bakılması gerekiyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Mağlup olduğumuz için çok üzgünüz."









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