Muğla'nın yeni stadının projesi hazır

TFF 3. Lig ekibi Muğlaspor'da yıkılan Atatürk Stadı'nın yeni projesi belli oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Muğla'nın yeni stadının projesi hazır
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28 Ağustos 2024 12:42
Muğla'da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yeni sezon öncesi tribünleri yıkılan Atatürk Stadı'nın yeni projesi belli oldu.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla Atatürk Stadyumu'nun proje aşamasının tamamlandığı müjdesini verdi.

Projenin görsellerini paylaşan Kadem Mete, "TFF'nin Süper Lig'e kadar tüm liglerdeki akreditasyonunu karşılayacak donanıma sahip stadyumumuzun Muğla'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Bu sezon 3 yıl sonra Süper Lig'e dönen Muğlaspor, stadındaki tribünler yapılana kadar maçlarını Denizli'de oynamayı değerlendiriyor.

 
 

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