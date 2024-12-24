Muaythai Süper Ligi sezon finali Sivas'ta yapılacak

Spor Toto Muaythai Süper Ligi sezon finali, 26-27 Aralık'ta Sivas'ta düzenlenecek.Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dört Eylül Spor Salonundaki müsabakalarda şampiyonluk kemerleri sahiplerini bulacak ve Avrupa şampiyonasında Türkiye'ye temsil edecek sporcular belirlenecek.Organizasyonda 26 Aralık tarihinde basın toplantısı ve face to face yapılacak.Final karşılaşmaları ise 27 Aralık Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.