Mostafa Mohamed: "Fenerbahçe istedi, kulübüm göndermedi"

Bir dönem adı Fenerbahçe'yle anılan Mısırlı forvet Mostafa Mohamed, transfer dönemiyle ilgili itiraflarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Mostafa Mohamed: 'Fenerbahçe istedi, kulübüm göndermedi'
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27 Kasım 2020 18:06
Ülkesinde Mohamed Salah'tan sonraki en önemli yetenek olarak gösterilen 23 yaşındaki golcü Mostafa Mohamed, Fenerbahçe ile ilgili transfer açıklamasında bulundu.

Kariyerini Mısır Premier Ligi ekibi Zamalek'te sürdüren genç oyuncu, kulübünün kendisi için gelen teklifleri reddettiğini açıkladı.

"KULÜBÜN KARARINA SAYGILIYIM"

Mohamed Fenerbahçe için gelen soruya cevabında; "Teklif gelmişti. Kulübün isteği beni Afrika Uluslar Kupası'na kadar kadroda tutmaktı. İsteklerime rağmen kulübün kararına saygı duydum. Şimdi baktığımda taraftarlarımıza en iyi hediyeyi vererek veda etmek istiyorum." dedi.

Mostafa Mohamed, kariyerinde çıktığı 116 resmi maçta takımına 39 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.



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