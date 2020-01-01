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Montrezl Harrell, playofflara yetişecek!

LA Clippers uzun forveti Montrezl Harrell'ın, Pazartesi günü karantinadan çıkmasının ve Dallas Mavericks'e karşı oynanacak playoff ilk turu 1. maçı için aktif olmasının beklendiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers uzun forveti Montrezl Harrell'ın, Pazartesi günü karantinadan çıkmasının ve Dallas Mavericks'e karşı oynanacak playoff ilk turu 1. maçı için aktif olmasının beklendiği açıklandı.

Harrell, önceki Pazar gecesi geç saatlerde NBA bubble'ına dönmüş ve kendisine yedi günlük bir karantina süreci verilmişti. Clippers'ın Yılın Altıncı Adamı ödülü adayı, mazeretli bir ailevi durumuyla ilgilenmek için 17 Temmuz'da Orlando'dan ayrılmıştı. Sosyal medya hesaplarında Harrell, büyükannesinin vefat ettiğini paylaşmıştı.

Harrell, Clippers'ın sekiz sıralama maçında da oynamamıştı ve şimdi ise doğrudan playofflara atılacak. Clippers'ın Dallas'a karşı ilk tur serisi, Pazartesi başlayacak.

Clippers'a Harrell'in karantinadan ne zaman dönebileceğinden emin olup olmadığı sorulduğunda, koç Doc Rivers "bu ideal değil" şeklinde konuştu:

"Hayır. Bir fikrimiz var. Ama bu ideal değil, öyle söyleyeyim."


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