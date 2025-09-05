05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Mircea Lucescu'dan Ümit Akdağ için açıklama!

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, en üst seviyede milli takım tercihini henüz yapmayan Alanyasporlu Ümit Akdağ ile ilgili konuştu.

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, en üst seviyede milli takım tercihini henüz yapmayan Ümit Akdağ ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Lucescu, "Durumu tam olarak bilmediğim için onun hakkında konuşamam. Onunla sadece bir kez Toulouse'ta oynadığı dönemde konuştum. Şu anda sadece milli takımda olan oyuncular hakkında konuşuyorum. Milli takıma gelmek istiyorsa, gelebilir, bir sorun yok. Eğer ilk andan itibaren Romanyalı olduğunu ve bizim için oynadığını hissetmiyorsa, onu çağırmamayı tercih ederim. Milli takımda olduğunuzda, herhangi bir avantajı düşünemezsiniz. Milli takımda olmak yeterlidir. Bunları iyi anlamalı ve en iyi kararı almalı." diye konuştu.

Bükreş'te doğan ve Romanya'nın U21 Takımı'nda forma giyen 21 yaşındaki Ümit Akdağ, en üst seviyede milli takım tercihini henüz yapmadı.


21 yaşındaki genç stoper, bu sezon Alanyaspor'da 3 maçta süre buldu.

