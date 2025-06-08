07 Haziran
Bosna Hersek-San Marino
1-0
07 Haziran
Andora-İngiltere
0-1
07 Haziran
Malta-Litvanya
0-0
07 Haziran
Arnavutluk-Sırbistan
0-0
07 Haziran
Avusturya-Romanya
2-1
07 Haziran
Finlandiya-Hollanda
0-2

Milli Takım'da sakatlık: Eren Elmalı

A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda ABD'yi 2-1 yendiği hazırlık maçında milli futbolcu Eren Elmalı sakatlandı.

calendar 08 Haziran 2025 01:01 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2025 01:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: DHA
Milli Takım'da sakatlık: Eren Elmalı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

A Milli Futbol Takımı, deplasmanda ABD ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Millilerimiz 2-1 kazandı.

Öte yandan Galatasaray'da forma giyen ve karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Eren Elmalı'dan kötü haber geldi. 

EREN ELMALI DEVAM EDEMEDİ

Mücadelenin 73. dakikasında Eren Elmalı, sakatlanarak kendini yere bıraktı ve kenara değişiklik işareti yaptı.

Ardından Eren için sağlık ekipleri sahaya davet edildi.

Milli futbolcu, oyuna devam edemedi ve 76. dakikada Eren'in yerine Mustafa Eskihellaç oyuna devam etti.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.