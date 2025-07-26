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Milli sporculardan EYOF 2025'te 2 madalya daha!

Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde, Atletizm Erkek Milli Takımı gümüş madalya kazanırken, Görkem Öçal ise tek erkeklerde bronz madalyanın sahibi oldu.

calendar 26 Temmuz 2025 15:39
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli sporculardan EYOF 2025'te 2 madalya daha!
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te devam eden 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) milli sporcular, 2 madalya daha elde etti.

Yağız Celal Delice, Toprak Ege Özdemir, Velat Bulut ve Oğuzhan Zeki Yeşilobalıgil'den oluşan Atletizm Erkek Milli Takımı, İsveç bayrak yarışında 1.53.58'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Masa tenisi branşında Türkiye'yi temsil eden Görkem Öçal ise tek erkeklerde bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı 23'e yükseldi.

 
 
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