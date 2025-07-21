21 Temmuz
FC Orenburg-CSKA Moskova
17:30
22 Temmuz
Estudiantes-Huracan
01:00
22 Temmuz
Defensa y Justicia-Aldosivi
03:15
22 Temmuz
San Martin San Juan-Deportivo Riestra
03:15
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Milli masa tenisçi Ece Haraç'ın hedefi ilk 100

Dünya sıralamasında ilk 150'de olan Ece Haraç, olimpiyat ve dünya sıralamasında ilk 100 hedeflerinden bahsetti.

calendar 21 Temmuz 2025 15:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli masa tenisçi Ece Haraç'ın hedefi ilk 100
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Almanya Masa Tenisi Ligi'nde (Bundesliga), takımı TTC 1946 Weinheim ile şampiyonluğa ulaşan ve bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan milli sporcu Ece Haraç, dünya sıralamasında ilk 100 girmek için çalışıyor.

Henüz 8 yaşında hobi olarak başladığı masa tenisinde 12 yaşından itibaren milli formayı giyen Ece Haraç, ulusal ve uluslararası çok sayıda şampiyonluk yaşadı. Almanya Masa Tenisi Ligi'nde şampiyon olan ilk Türk kadın sporcu unvanını da elde eden Haraç, AA muhabirine, dünyanın en iyi liglerinden birinde şampiyonluk elde etmenin gururunu yaşadığını anlattı.

Haraç, daha iyi yerlere gelmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Bundesliga tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk Türk kadın sporcu oldum. O yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.


Şu an dünya sıralamasında 150. sırada olduğunu, ilk 100'e girmek için ağustos ayında İsveç'te yapılacak turnuvaya katılacağını belirten Haraç, şöyle konuştu:

"Hedefim ilk 100'e girmek. 2024'te de hedefimdi ama biraz küçüktük ve 21 yaş altına yeni çıkmıştık. Çok zamanımız yoktu büyükler için ama şu an daha farkında ve daha hazırlıklı geldiğimi düşünüyorum. 2028 Yaz Olimpiyatları'nda yarışmayı çok istiyorum. Bu süreç içerisinde bir sürü hazırlıklarımız var. Şu an zaten olimpiyat kadrosundayım. Turnuvalarda sıralamamı yükselterek gerçekleştireceğime inanıyorum."

-"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON FENERBAHÇE ADINA OYNAYACAĞIM"

Haraç, TTC 1946 Weinheim'in şampiyon olmasının ardından Almanya serüvenini tamamladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki sezon Fenerbahçe adına oynayacağım. Onlarla imzaladım, çok mutluyum. Tabii ki çok büyük bir spor kulübü. Tüm branşlarda iyiler. Daha önce de konuşuyordum ama Almanya'da bir şeyler eksik kalmıştı. Şimdi şampiyon olarak gelmek daha gurur verici. Şimdi de onlarla güzel şampiyonluklar yaşayacağımı umuyorum. Fenerbahçe önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Daha iddialı bir kadro kurmak istiyorlar. Bunun da bana katkısı olacağını düşünüyorum."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.