Milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak

2025 Avrupa Güreş Şampiyonası, yarın Slovakya'da başlayacak.



Başkent Bratislava'da 7-13 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda toplam 30 milli sporcu mindere çıkacak.



Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk olarak serbest stilde madalyalar sahiplerini bulacak. Şampiyonanın ilk gününde serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kilo müsabakaları yapılacak.



Türkiye'yi 57 kiloda Muhammet Karavuş, 65 kiloda Cabbar Duyum, 70 kiloda Haydar Yavuz, 79 kiloda Okan Tahtacı, 97 kiloda ise Resul Güne temsil edecek.



Yasemin 8. Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor



Ay-yıldızlı kadroda yer alan güreşçiler arasında en fazla Yasemin Adar Yiğit'in Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.



Türk kadın güreşinin öncüsü Yasemin, kariyerinde Avrupa şampiyonalarında 7 kez kürsünün zirvesinde yer alma başarısı gösterdi.



Kadroda öne çıkan isimler arasında son 3 Avrupa Şampiyonası'nda, serbest stilde altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk de yer alıyor.



Dünya Güreş Birliği tarafından geçen yıl kadınlarda en iyi güreşçi seçilen dünya ve Avrupa şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu da Slovakya'da mindere gelecek. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alan Buse, ikinci Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.



Taha Akgül şampiyonayı bu kez tribünden takip edecek



Sporculuk kariyeri başarılarla dolu Taha Akgül, 11 altın madalya kazandığı Avrupa Şampiyonası'na bu kez Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olarak gidecek.



Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandığı karşılaşmanın ardından ayakkabılarını minderde çıkararak sporculuk hayatını noktalayan Akgül, federasyonun 5. olağan ve mali genel kurulunda başkanlığa seçildi.



Olimpiyatlarda 1 altın ve 2 bronz madalya alan Akgül, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu yaşadı.



Akgül, bu üç kulvarda 15 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazanarak ulaşılması zor bir başarı elde etti.



Milliler, geçen yıl 17 madalya kazandı



Milli güreşçiler, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 17 madalya aldı.



Ay-yıldızlılar üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'ndan 17 madalyayla kazanırken, "madalya renkleri" dikkate alındığında en başarılı organizasyonunu geçirdi.



Türkiye, takım halinde serbest stil ve grekoromende şampiyon, kadınlarda ise ikinci oldu.



Milli takım kadrosu



2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular şunlar:



Erkekler serbest stil:



57 kilo: Muhammet Karavuş



61 kilo: Emrah Ormanoğlu



65 kilo: Cabbar Duyum



70 kilo: Haydar Yavuz



74 kilo: Fazlı Eryılmaz



79 kilo: Okan Tahtacı



86 kilo: Osman Göçen



92 kilo: Feyzullah Aktürk



97 kilo: Resul Güne



125 kilo: Hakan Büyükçıngıl



Kadınlar:



50 kilo: Evin Demirhan Yavuz



53 kilo: Zeynep Yetgil



55 kilo: Tuba Demir



57 kilo: Elvira Kamaloğlu



59 kilo: Bediha Gün



62 kilo: Selvi İlyasoğlu



65 kilo: Beyza Nur Akkuş



68 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu



72 kilo: Nesrin Baş



76 kilo: Yasemin Adar Yiğit



Grekoromen:



55 kilo: Emre Mutlu



60 kilo: Ekrem Öztürk



63 kilo: Kerem Kamal



67 kilo: Murat Fırat



72 kilo: Mehmet Mustafa Şahin



77 kilo: Ahmet Yılmaz



82 kilo: Burhan Akbudak



87 kilo: Muhittin Sarıçiçek



97 kilo: Beytullah Kayışdağ



130 kilo: Hamza Bakır



