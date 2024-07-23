Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ereke'ye birincilik kupasını Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur verdi. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) gözetiminde yapılan yarışlarda Ereke ayrıca XCC Short Track Kısa Parkur Yarışı'nda Türkiye ikinciliği ve XCE Eliminatör Elemeli Yarış'ta Türkiye üçüncülüğü elde etti.



Gençlerin spor yapma alışkanlıklarını geliştirmeleri ve ulusal ile uluslararası platformlarda başarı elde etmeleri için çeşitli projelere ve sporculara destek sağlayan Akfen İnşaat, genç sporcuların kariyerlerine katkı sağlama misyonunu toplumsal sorumluluk anlayışının önemli bir parçası olarak sürdürüyor.









GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU