Milli atıcı Damla Köse, Avrupa Şampiyonası'nda 6. oldu

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden milli atıcı Damla Köse, kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde 6. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Milli atıcı Damla Köse, Avrupa Şampiyonası'nda 6. oldu
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10 Mart 2025 19:24
Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden milli atıcı Damla Köse, kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde 6. sırada yer aldı.  Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Osijek kentindeki organizasyona 2. gün müsabakalarıyla devam edildi.

Damla, elemelerde topladığı 631.8 puanla 5. sırayı aldı ve Türk atıcılık tarihinde kadınlar 10 metre havalı tüfekte Avrupa şampiyonası finaline yükselen ilk sporcu oldu.

Mili atıcı, final müsabakasında 164.8 puanla 6. sırada yer aldı.


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