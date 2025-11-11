Milan, Luka Modric ile sözleşme uzatmak istiyor!

Milan'ın Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric, sergilediği performans ve liderliğiyle herkesi etkiledi. Yönetim, 40 yaşındaki yıldızla 2027'ye kadar sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan, tecrübeli orta saha Luka Modric ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yaz Real Madrid'den 13 yıl sonra ayrılarak Milan'a bedelsiz imza atan Modric, "1+1" yıllık sözleşme yapmıştı. Mevcut kontratı 30 Haziran 2026'da sona eriyor ve bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor. 

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Milan yönetimi, tecrübeli Hırvat oyuncu ile 2027 yılına kadar sözleşme uzatmak istiyor.

PERFORMANSI

Milan formasıyla 12 maçta görev alan Luka Modric, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

