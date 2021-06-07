Milan ile Hakan Çalhanoğlu anlaşmaya yakın!

İtalya Ligi takımlarından Milan ile sözleşmesi sona eren milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği konusunda önemli bir gelişme yaşandı.



Milan ile yeni sözleşme için görüşmeleri sürdüren Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic, İtalyan ekibiyle el sıkışma noktasına geldi.



İtalyan ekibi Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun takımda tutabilmek adına 4 milyon euro maaş ve bonuslar teklif etti. Milli futbolcunun menajeri, bu teklif karşısında imza atmaya yakın olduklarını belirtti.



Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Stipic ile Milan arasında kısa bir süre içerisinde yeni görüşme yapılacak. Bu görüşmenin ardından milli futbolcumuzun geleceği büyük ölçüde belli olacak.



