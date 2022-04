Galatasaray Başkan Adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, seçimin iptal olmasının ardından Burak Elmas ile yaptıkları toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalar yaptı.



Görüşmenin ardından konuşan Metin Öztürk, "Seçim iptal oldu, hiçbir hukuki gerekçeye dayanmadan. Aykutalp ve Burak Başkanlar da toplantıdaydı. Şeffaf olmayan bir süreç var. İstiyoruz ki bu süreci netleştirsin. Saat 5'te bir basın toplantısı yapacağını söyledi. Büyük ihtimalle netleştirecektir. İki başkan adayına da bir seçim tarihi sordu. Eşref Başkanla beraber, en uygun ve en kısa tarih 28 Mayıs. Mutabık kaldık adaylar olarak. Kulüp başkanı Sayın Burak Elmas da itiraz etmeden buna uyacağını söyledi ama uyacağıyla ilgili fiili bir durum içine de girmedi. Hala top ortada dönüyor. Hala bütçe genel kurulundan, mali genel kurul değil, bahsediliyor. Bu kadar kaotik ortamda öncelik seçimli genel kurulun yapılmasıdır. Topun bu kadar ortada dönüyor olması bizleri rahatsız ediyor. 3 haftadır aynı şeyleri konuşuyoruz. Çıkarsınız 28'e 1 dersiniz, tartışmaya kapanır. Sayın Burak Elmas, umuyorum ki 28'e 1'den 28 Mayıs'ta seçim kararı alır. Bu kaos sona erecek. Katılmayacağını deklare etti. Üçüncü bir aday çıkarsa, o gölge onun üstünde kalır." ifadelerini kullandı.



"KURULA AÇIK BİR MÜDAHALE VAR"



Diğer aday Eşref Hamamcıoğlu ise, "Biz yarın seçim olmasını bekliyorduk. Maalesef Türkiye'de demokrasinin en güzel canlı örneklerinden biri olan Galatasaray camiasına, farklı yöntemlerle ve hukuki labirentlerle müdahale edilmiştir. Galatasaray'ın genel kurulda almış olduğu karara açık müdahaledir. Bundan önceki seçim seçim sürecinde olduğu gibi üçüncü bir adayın yetiştirilmesine çalışılıyor. Bu Galatasaray'ın üzerine düşmüş bir gölgedir. Galatasaray iradesi kendini korumasını bilecektir. Bu örnek de gösteriyor ki Galatasaray'ın bir an önce kuruluş değerlerine, fabrika ayarlarına dönmesi esastır. Bu seçim sürecinin akamete uğraması, Galatasaray'ın kendi içerisinde daha sıkı kenetlenmesi gerektiğini gösteriyor." dedi.



"21-28 MAYIS OLMAZ DEMEDİ"



Hamamcıoğlu, "Bu sabah Sayın Burak Elmas ile telefon görüşmem sonrasında kendisiyle mutabık kaldık, bir toplantı yapması konusunda. O da saat 13'e randevu verdi. Özetlemek gerekirse, bu kaostan çıkartmanın tek faktörü bir an önce yeniden seçim kararı alınmasıydı. Bu konuda başkanın mutabakatı tam olmakla birlikte bizim önerimiz olan 21-28 Mayıs tarihine, prensipte tüzüğe göre fikir beyan etmiş olmasına rağmen yönetim kuruluyla görüşeceğini, değerlendireceğini ve bize saat 14.15'te toplantıda görüşünü bildireceğini belirtmesine rağmen bize bir geri dönüş olmadı. Sayın Divan Başkanı vasıtasıyla almış olduğumuz geri bildirimde basına 17.00'de açıklama yapacağını ve beklemenize gerek kalmadığını söyledi. Bunu yadırgamış olmamıza rağmen 21-28 Mayıs'ta mutlaka seçim olması gerektiğine inanıyoruz. Bunun dışında bir karar, bir tasarruf Galatasaray'ı daha büyük kaosa götürecektir. Galatasaray'da çözümler tükenmez. Bu çözüme liderlik yapacak kişiler vardır. Bizler olduğumuz yerde devam ediyoruz. 21-28 Mayıs'ta seçimin açıklanmasını şartsız, şurtsuz, şerhsiz istiyoruz. Üçüncü adayın ismiyle ilgili tahminim yok. Bu seçimin ertelenmiş olması herhangi bir şekilde hazırlık olabilir. Belki de olmaz. Ancak tahminim üçüncü aday çıkmayacağı yönünde. 21-28 Mayıs olmaz demedi, bir rezervle değerlendireceğini söyledi." açıklamasını yaptı.



"İSTİFA ETMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ!"



Burak Elmas'ın bütçe genel kurulu yapmak istediğini söyleyen Hamamcıoğlu, "Kendisi önce bir bütçe genel kurulu yapmak istediğini söyledi. Bu aşamada bunun ne kadar doğru olduğunu değerlendireceğiz. Seçim kararını yönetim kuruluyla görüştükten sonra karar defterine hiçbir şerh koymaksızın ifade ederse istifaya gerek yok. İlla istifa etsin diye bir arzumuz yok. Ancak mecbur kalınırsa bu da bir mekanizmadır." dedi.



Metin Öztürk, "Sayın Burak Elmas istifa etmeyeceğini kesin ve net bir dille söyledi." dedi. Hamamcıoğlu da bu sözü teyit ederek, " Burak Elmas "İstifa etmeyi düşünmüyorum" dedi. Bir karar alacağım seçim tarihiyle ilgili dedi. Biz o tarihin 21-28 Mayıs olması için ısrarcıyız. Kendimiz için değil, Galatasaray'ın kaostan çıkması için." açıklamasını yaptı.



"BAŞKAN GEREĞİNİ YAPAR"



Metin Öztürk, "Ali Sami Yen'in koltuğunda oturan birine güvenmek zorundasınız. Başkan tarihi bize bıraktı. Biz de 28 Mayıs diye tarihi netleştirdik. Bizde tereddüt var. Bu bulutu dağıtmak için buradayız. Ali Sami Yen'in koltuğunda oturan bir başkan gereğini yapar. Seçimin tarihi 28 Mayıs'tır! 28 Mayıs'ın dışındaki her tarih, her aday bir şüphe yaratır." sözleriyle konuşmayı noktaladı.





