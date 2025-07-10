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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde eleme turları, Bulgaristan'da oynanacak

Bursaspor'un da yer alacağı Basketbol Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu eleme turları, 19-25 Eylül tarihlerinde Bulgaristan'ın Samokov kentinde oynanacak. Yeşil-beyazlı ekip, ilk maçında Almanya temsilcisi Löwen Braunschweig ile karşılaşacak.

calendar 10 Temmuz 2025 20:51
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde eleme turları, Bulgaristan'da oynanacak
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu eleme turları, Bulgaristan'da yapılacak.

Türkiye'yi temsil eden Bursaspor'un da mücadele edeceği elemeler, 19-25 Eylül tarihlerinde Samokov kentindeki Samelyon Arena'da oynanacak.

Elemelerde 24 takım, normal sezona kalabilmek için mücadele edecek. Turnuvaların sonunda şampiyon olan üç ekip, Basketbol Şampiyonlar Ligi 10. sezon grup aşamasında yer alacak.



Bursaspor'un ikinci turda yer alacağı maçlar, 19 Eylül Cuma günü başlayacak. Bursaspor, ilk maçında TSİ 18.45'te Almanya temsilcisi Löwen Braunschweig ile karşılaşacak.

Bursaspor, çeyrek finali kazanması durumunda 21 Eylül Pazar günü PAOK mateco (Yunanistan)-SC Derby (Karadağ) galibiyle yarı finalde eşleşecek.

İkinci turu kazanan takım, norma sezon C Grubu'na yükselecek ve burada Joventut Badalona (İspanya), Hapoel Netanel Holon (İsrail) ve Cholet Basket (Fransa) ile mücadele edecek.

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