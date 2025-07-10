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10 Temmuz
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Arda Turan ilk maçında "çok farklı"

UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk, Tampereen'i 6-0 mağlup ederek avantajı kaptı. Rövanş 17 Temmuz'da oynanacak; turu geçen ekip Beşiktaş'ın rakibi olacak.

calendar 10 Temmuz 2025 22:51
Fotoğraf: Imago
Arda Turan ilk maçında 'çok farklı'
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UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turunda Arda Turan'ın yönettiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Finlandiya ekibi Tampereen'i konuk etti. 

Turu geçenin temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi olacağı eşleşmenin ilk maçında Shakhtar Donetsk, Tampereen'i 6-0 mağlup etti.

Ukrayna temsilcisine galibiyet getiren golleri 26 ve 48. dakikalarında Alisson Santana, 43. dakikada Kaua Elias, 74. Dakikada Kevin, 88. Dakikada Pedrinho ve 90. Dakikada Newerton kaydetti. 

Eşleşmenin rövanş maçı 17 Temmuz Perşembe günü Finlandiya ekibi Tampereen'in sahasında oynanacak. Turu geçen takım 2. Eleme Turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.

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