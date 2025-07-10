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Trabzonspor Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Marcquise Reed'i renklerine bağladı

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon TOFAŞ formasıyla ligde MVP seçilen ABD'li oyun kurucu Marcquise Reed'i kadrosuna kattı. 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonu 21,1 sayı ortalamasıyla tamamlamıştı.

calendar 10 Temmuz 2025 23:04
Haber: AA, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Marcquise Reed'i renklerine bağladı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, ABD'li oyun kurucu Marcquise Reed'i transfer etti.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı "Hoş geldin Marcquise Reed" paylaşımıyla 30 yaşındaki oyuncunun transferini duyurdu.

Geçen sezon TOFAŞ'ta gösterdiği performansla ligde normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Reed, forma giydiği 30 müsabakada 21,1 sayı, 4,1 ribaunt ve 3,7 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

Kariyerinde daha önce Chorale de Roanne Basket, SC Prometey Kamianske, JSF Nanterre ve BCM Gravelines formaları giyen oyun kurucu, Türkiye'de ise Büyükçekmece ve TOFAŞ'ta oynadı.

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