Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Milan'dan Theo Hernandez'i transfer etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki sol bekle 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Fransız futbolcu, futbol kariyerinde Atletico Madrid, Real Madrid, Real Sociedad ve son olarak Milan'da oynadı.
PERFORMANSI
Hernandez, İtalyan ekibi Milan'ın formasını giydiği 262 maçta, 34 gol attı.
Al Hilal, Theo Hernandez'i kadrosuna kattı
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Milan'dan Theo Hernandez'i kadrosuna kattı.
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Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Milan'dan Theo Hernandez'i transfer etti.
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