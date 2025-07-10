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Al Hilal, Theo Hernandez'i kadrosuna kattı

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Milan'dan Theo Hernandez'i kadrosuna kattı.

calendar 10 Temmuz 2025 21:35
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Al Hilal, Theo Hernandez'i kadrosuna kattı
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Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Milan'dan Theo Hernandez'i transfer etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki sol bekle 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Fransız futbolcu, futbol kariyerinde Atletico Madrid, Real Madrid, Real Sociedad ve son olarak Milan'da oynadı.

PERFORMANSI

Hernandez, İtalyan ekibi Milan'ın formasını giydiği 262 maçta, 34 gol attı.

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