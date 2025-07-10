10 Temmuz
Sabah FK-NK Celje
2-3
10 Temmuz
AEK Larnaca-Partizan
1-0
10 Temmuz
Paksi SE-CFR Cluj
0-0
10 Temmuz
Levski-Hapoel Beer Sheva
0-0
10 Temmuz
Shakhtar-Ilves
6-0
10 Temmuz
Spartak Trnava-Haecken
0-1
10 Temmuz
Legia Warszawa-Aktobe
1-0
10 Temmuz
SKN St. Poelten-Beşiktaş
0-2

Beşiktaş, Kyle Walker-Peters ile prensipte anlaştı

Beşiktaş, Southampton forması giyen İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlılar, oyuncuyu hafta sonu İstanbul'a getirip Avusturya kampına dahil etmeyi planlıyor.

calendar 10 Temmuz 2025 23:45
Beşiktaş, Kyle Walker-Peters ile prensipte anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, sağ bek hattını güçlendirmek için önemli bir adım attı. Siyah-beyazlıların, İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

Gazeteci Fatih Doğan'ın haberine göre Beşiktaş, Southampton forması giyen 27 yaşındaki sağ bek ile imza parası ve transfer şartlarında anlaşma sağladı. Kulübün, Walker-Peters'ı cumartesi günü İstanbul'a getirip pazartesi günü Avusturya kampına yetiştirmeyi planladığı bildirildi.

Beşiktaş, daha önce David Jurasek ve Tammy Abraham'ı kadrosuna katarak transferde dikkat çekmişti. Siyah-beyazlılar, ayrıca milli oyuncu Orkun Kökçü ile de anlaşmaya varmıştı.



PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Southampton'da forma giyen Walker-Peters, 35 maçta görev alırken 2 asist üretti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.