Beşiktaş, Kyle Walker-Peters ile prensipte anlaştı

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, sağ bek hattını güçlendirmek için önemli bir adım attı. Siyah-beyazlıların, İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.





Gazeteci Fatih Doğan'ın haberine göre Beşiktaş, Southampton forması giyen 27 yaşındaki sağ bek ile imza parası ve transfer şartlarında anlaşma sağladı. Kulübün, Walker-Peters'ı cumartesi günü İstanbul'a getirip pazartesi günü Avusturya kampına yetiştirmeyi planladığı bildirildi.





Beşiktaş, daha önce David Jurasek ve Tammy Abraham'ı kadrosuna katarak transferde dikkat çekmişti. Siyah-beyazlılar, ayrıca milli oyuncu Orkun Kökçü ile de anlaşmaya varmıştı.

PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Southampton'da forma giyen Walker-Peters, 35 maçta görev alırken 2 asist üretti.



