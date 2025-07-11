Asensio, düzenli süre bulacağı için Fenerbahçe'yi istiyor!

Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'in İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun bonservisi için yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Taraflar arasında henüz nihai bir anlaşma sağlanmasa da sarı-lacivertlilerin transferi kısa süre içinde sonuçlandırmasına kesin gözüyle bakılıyor.





The Athletic'in haberine göre 29 yaşındaki futbolcunun, gelecek yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı formasını yeniden giyme hedefi bulunuyor. Asensio'nun, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme imkanı olan Fenerbahçe'de forma giymesinin, millî takım şansını artıracağına inandığı ifade ediliyor.





Fenerbahçe'nin, Asensio'ya Suudi Arabistan kulüplerinden aldığı tekliflerle yarışabilecek seviyede bir maaş önerdiği belirtildi. Taraflar, PSG ile bonservis konusunda da anlaşmaya vardı. Transferin resmiyete kavuşması an meselesi.

PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısnı Aston Villa'da kiralık geçiren Marco Asensio, 21 resmi maçta 8 gol ve 1 asist ile takımına katkı sağladı.



