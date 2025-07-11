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Asensio, düzenli süre bulacağı için Fenerbahçe'yi istiyor!

Fenerbahçe, PSG forması giyen Marco Asensio'nun transferinde sona yaklaştı. 29 yaşındaki İspanyol yıldız, düzenli forma şansı bularak milli takıma dönmeyi hedefliyor. Taraflar arasında maaş ve bonservis konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

calendar 11 Temmuz 2025 00:44 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2025 01:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Asensio, düzenli süre bulacağı için Fenerbahçe'yi istiyor!
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Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'in İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun bonservisi için yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Taraflar arasında henüz nihai bir anlaşma sağlanmasa da sarı-lacivertlilerin transferi kısa süre içinde sonuçlandırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

The Athletic'in haberine göre 29 yaşındaki futbolcunun, gelecek yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı formasını yeniden giyme hedefi bulunuyor. Asensio'nun, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme imkanı olan Fenerbahçe'de forma giymesinin, millî takım şansını artıracağına inandığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin, Asensio'ya Suudi Arabistan kulüplerinden aldığı tekliflerle yarışabilecek seviyede bir maaş önerdiği belirtildi. Taraflar, PSG ile bonservis konusunda da anlaşmaya vardı. Transferin resmiyete kavuşması an meselesi.



PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısnı Aston Villa'da kiralık geçiren Marco Asensio, 21 resmi maçta 8 gol ve 1 asist ile takımına katkı sağladı.

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