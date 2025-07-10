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Napoli'den Victor Osimhen kararı!

Napoli, Osimhen'in transferi için Galatasaray ile olan görüşmeleri durdurdu.

calendar 10 Temmuz 2025 19:09 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2025 19:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Napoli'den Victor Osimhen kararı!
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Napoli, Osimhen'in transferi için Galatasaray ile olan görüşmeleri durdurdu. 

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Napoli kulübü Galatasaray ile Victor Osimhen transferi için yürüttüğü görüşmeleri geçici olarak durdurdu.

Sürecin askıya alınmasının nedeni olarak Galatasaray'ın, transferin gerçekleşmesi için gerekli olan mali teminatları Napoli'ye sunamaması gösterildi.



Taraflar arasında 75 milyon euro civarında bir bonservis bedeli üzerinden prensip anlaşmasına varıldığı biliniyor. Ancak Napoli cephesi, ödeme planının güvence altına alınması için Galatasaray'dan banka teminat mektubu talep etti. Galatasaray ise bu konuda henüz resmi bir garanti sunmadı.

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