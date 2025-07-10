Solskjaer: 'Bu sezon taraftarlarımıza unutulmaz geceler yaşatmak istiyoruz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 mağlup etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.





Yeni gelen oyunculardan memnun olduğunu dile getiren Ole Gunnar Solskjaer, "Kampı çok iyi geçiriyoruz, herkes özverili bir şekilde çalışıyor. Yeni gelen oyuncular takıma hızlıca adapte oldu ve önemli katkılar sağlıyorlar. Grup içindeki uyumları da gayet iyi." İfadelerini kullandı.





Maçın başındaki zorlandıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Bugün buradaki atmosfer çok iyiydi ama sanırım yukarıda da enerji yüksekti; cennetten bolca yağmur geldi. Maçın başı bizim için biraz zorluydu ama sonunda kazanmayı bildik." dedi.

"TARAFTARLARIMIZ İÇİNİ RAHAT TUTSUN"





Solskjaer "Dünyanın en iyi taraftarına sahibiz. Bizi her yerde destekliyorlar ve bugün de harika bir atmosfer yarattılar. Onlara bu sezon boyunca unutulmaz geceler yaşatmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu yolda inancımız da umudumuz da var. Taraftarlarımızdan da aynı şekilde inançlı ve umutlu olmalarını istiyoruz." açıklamalarında bulundu.



