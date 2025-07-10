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Göztepe, Rhaldney Gomes'i transfer etti

Göztepe daha önce sözlü anlaştığı Atletico Goianiense'den 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Rhaldney Norberto Gomes ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

calendar 10 Temmuz 2025 20:56
Fotoğraf: AA
Göztepe, Rhaldney Gomes'i transfer etti
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Göztepe daha önce prensip anlaşmasına vardığı Atletico Goianiense'den 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Rhaldney Norberto Gomes'in transferini resmen bitirdi.  

İzmir temsilcisi, Rhaldney ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Tecrübeli orta saha oyuncusu Göztepe'nin Slovenya'nın Bled kentinde devam eden kampta takıma katılıp sarı-kırmızılı formayla poz verdi.

Göztepe, "1998 doğumlu orta saha oyuncusu Rhaldney Norberto Simião Gomes ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Rhaldney! Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

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