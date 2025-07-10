10 Temmuz
Sabah FK-NK Celje
2-3
10 Temmuz
AEK Larnaca-Partizan
1-0
10 Temmuz
Paksi SE-CFR Cluj
0-0
10 Temmuz
Levski-Hapoel Beer Sheva
0-0
10 Temmuz
Shakhtar-Ilves
5-088'
10 Temmuz
Spartak Trnava-Haecken
0-168'
10 Temmuz
Legia Warszawa-Aktobe
1-044'
10 Temmuz
SKN St. Poelten-Beşiktaş
0-2

Kocaelispor, Show'u kiraladı

Kocaelispor, Angolalı orta saha Luis Da Silva Cafumana'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

calendar 10 Temmuz 2025 21:54 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2025 21:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaelispor, Show'u kiraladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 26 yaşındaki Angolalı orta saha oyuncusu Show'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcu Manuel Luis Da Silva Cafumana'nın (Show) 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere geçici transferi hususunda Maccabi Haifa ile anlaşma sağlanmış olup, futbolcuyla 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Show, son olarak ABD 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Dallas'ta kiralık olarak forma giydi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.