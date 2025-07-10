Fenerbahçeli Fred'e Palmeiras'dan yakın takip!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızları, yaz transfer döneminde ülkelerinde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.



Sezon sonunda ülkesine giden Fred'e, Atletico Mineiro'nun ardından bu kez Palmeiras talip oldu.





Latin Amerika kulüpleri, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı oyuncularını geri döndürmek için harekete geçti. Bu yaz hem Fred hem de Anderson Talisca, Brezilya basınında sıkça gündeme geliyor.





Tecrübeli orta saha oyuncusu Fred, sezon bitiminde yaptığı açıklamada Fenerbahçe'deki sözleşmesini tamamlamak istediğini belirtmişti. Ancak Brezilya ekiplerinin ilgisi devam ediyor.

Son olarak Palmeiras'ın, 32 yaşındaki oyuncuyu yakın takibe aldığı öğrenildi. Şu ana kadar resmi bir teklif yapılmazken, transfer sürecinin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.



