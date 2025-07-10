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Wimbledon'da Anisimova ve Swiatek, finale çıktı

Wimbledon'da tek kadınlar finali belli oldu. Amanda Anisimova, Aryna Sabalenka'yı eleyerek; Iga Swiatek ise Belinda Bencic'i rahat geçerek adını finale yazdırdı. Şampiyon 12 Temmuz Cumartesi günü belli olacak.

calendar 10 Temmuz 2025 21:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Wimbledon'da Anisimova ve Swiatek, finale çıktı
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Amanda Anisimova ve Iga Swiatek, finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 11. gününde yapılan müsabakalarda tek kadınlarda dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ile 12'nci basamakta yer alan Anisimova karşılaştı.

23 yaşındaki ABD'li sporcu Anisimova, 6-4, 4-6 ve 6-4'lük setlerle Belaruslu rakibini 2-1 yenerek finale adını yazdırdı.



Günün diğer maçında dünya 4 numarası Iga Swiatek ile 35'inci basamakta yer alan Belinda Bencic karşı karşıya geldi.

Polonyalı tenisçi Swiatek, İsviçreli rakibi Bencic'i 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek finalde Anisimova'nın rakibi oldu.

Tek kadınlarda şampiyon, 12 Temmuz Cumartesi günü belli olacak.

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