Beşiktaş, St. Pöllen'i iki golle geçti

Beşiktaş, antrenman kampının ilk hazırlık maçında Avusturya 2. Lig ekibi St. Pölten ile karşı karşıya geldi.



NV Arena'da oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar, 2-0'lık skorla kazandı.



Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri dakika 50'de Semih Kılıçsoy ile dakika 53'te Salih Uçan kaydetti.

- David Jurasek, ilk kez forma giydi

- Beş futbolcu, kadroda yer almadı

- Gurbetçi taraftarlar Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı

Beşiktaş, NV Arena'da oynanan karşılaşmada sahaya Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, David Jurasek, Amir Hadziahmetovic, Kartal Kayra Yılmaz, Rafa Silva, Keny Arroyo, Joao Mario ve Mustafa Hekimoğlu ilk 11'iyle çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti ve gol sesi çıkmadı.Siyah-beyazlı takım, ikinci yarıya 11 oyuncu değişikliğiyle başladı. Beşiktaş soyunma odasından Göktuğ Baytekin, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Can Keleş, Fahri Kerem Ay ve Semih Kılıçsoy 11'iyle döndü.Siyah-beyazlı ekip, 49. dakikada öne geçti. Beşiktaş atağında Tayfur Bingöl'ün sağ kanattan altıpas içine yaptığı ortada Semih Kılıçsoy boş pozisyonda kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.Maçın 53. dakikasında Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Sağ taraftan kullanılan kornerde arka direkte rakibine rağmen kafa vuruşunu yapan Salih Uçan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.Kalan sürede başka gol olmazken Beşiktaş, Avusturya ekibini 2-0 mağlup etti.Maça yedek kulübesinde başlayan kaleciler Emre Bilgin ve Emir Yaşar'ın yanı sıra Mustafa Azem Yortaç, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Jean Onana, Moatasem Al-Musrati ve Elan Ricardo ise karşılaşmada süre alamadı.Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek, St. Pölten karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yeni transferlerden David Jurasek'i Avusturya ekibiyle oynanan hazırlık maçında ilk 11'de görevlendirdi.Çek sol bek, St. Pölten karşısında 45 dakika sahada kaldı.Beşiktaş'ın St. Pölten ile oynadığı hazırlık maçında siyah-beyazlı takımdan beş oyuncu müsabaka kadrosunda yer almadı.Yeni transferlerden Tammy Abraham, hazır olmadığı gerekçesiyle maçta forma giymedi.Öte yandan kaleci Mert Günok, Ernest Muçi ve Milot Rashica da karşılaşmada formasından uzak kaldı.Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'un ise Sırbistan'a özel doktoruna kontrol için gittiği ve yarın akşam saatlerinde yeniden kampa katılacağı öğrenildi.Avusturya'da yaşayan gurbetçi taraftarlar, St. Pölten ile oynanan hazırlık karşılaşmasında Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı.NV Arena'da oynanan maçta siyah-beyazlı taraftarların kendilerine ayrılan bölümü doldurduğu gözlendi.Gurbetçi taraftarlar, müsabaka boyunca takımlarına destek verirken Galatasaraylı ve Fenerbahçeli bazı taraftarlar da Beşiktaş'ın ilk sınavını tribünden takip etti.