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Bodrum'dan 6 yelkenci Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

BD'de düzenlenecek 2025 ILCA 4 Gençler Dünya Şampiyonası'nda 9 kişilik Türk Milli Takımı'nın 3 sporcusu Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesinden, diğer sporcular Bodrum ilçesindeki kulüplerden olacak.

calendar 10 Temmuz 2025 21:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bodrum'dan 6 yelkenci Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek
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Muğla'nın Bodrum ilçesinden 6 yelkenci, ABD'de düzenlenecek 2025 ILCA 4 Gençler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Uluslararası Laser Sınıf Birliği (ILCA) tarafından Los Angeles şehrindeki Cabrillo Beach Yat Kulübü ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyona, 19-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Şampiyonada 9 kişilik Türk Milli Takımı'nda, Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesinden 3'er, Yalıkavak Yelken Kulübünden 2 ve Era Bodrum Yelken Kulübünden bir sporcu yelken açacak.



38 ülkeden 238 sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyon öncesi Türk sporcular, kulüplerinde hazırlıklarını sürdürdü.

Şampiyonada milli takımda görev alacak antrenörlerden Ercan Karagün, AA muhabirine, Bodrum ilçesinden 6 sporcunun katılacağı yarışlar için yoğun bir çalışma süreci geçirdiklerini söyledi.

Yalıkavak Yelken Kulübü Antrenörü Karagün, "Tüm kulüplerde sporcular çalışmalarına devam ediyor. Şampiyona öncesi ABD'de de 4-5 günlük çalışmamız olacak. En iyi şekilde hazırlanıp ülkemize güzel sonuçlarla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Sporculardan Derin Bartan, Dünya Şampiyonası'nda iyi bir performans sergilemek için çok çalıştıklarını dile getirdi.

Geride kalan ay Avrupa Kupası Yelken Yarışları'nın Polonya etabında, 16 yaş altı kızlar kategorisinde şampiyon olduğu mücadeleyi anımsatan Derin, "Orada gördüğümüz eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Sert ve hafif havada antrenmanlar yapıyoruz. Dünya Şampiyonası'nda 100 kız sporcu yarışacak. Rakiplerimiz yarıştan yarışa değişiyor." ifadelerini kullandı.

Arel Hangül ise ülkesini temsil etmenin ve Türk bayrağını orada taşımanın gurur verici olduğunu belirterek, şampiyonanın kendisi için iyi bir tecrübe olacağını kaydetti.

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