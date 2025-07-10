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Serkan Özbalta: İş ahlakı, karakteri oturmuş oyuncuları transfer etmek istiyoruz"

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, transfer çalışmalarında titiz davrandıklarını söyledi.

calendar 10 Temmuz 2025 21:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Serkan Özbalta: İş ahlakı, karakteri oturmuş oyuncuları transfer etmek istiyoruz'
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor FK'nin yeni teknik direktörü Serkan Özbalta, takımın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kampüsü Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki sahada yaptığı antrenmandan önce basın toplantısı düzenledi.

Takımın 1 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başladığını belirten Özbalta, "Bugün 10. günümüzü tamamladık. Yarın sabahki idmanla ilk etap çalışmalarımızı bitirip birkaç gün izin yaptıktan sonra ikinci etap çalışmaları için tekrar Erzurum'da toplanacağız." dedi.

Özbalta, kampın verimli geçtiğini ifade ederek, "İstediğimiz düzeye çıkmamız lazım. Biraz hızlı şekilde yapmamız lazım ki ligin başlamasına az bir zaman kaldı. 30 günlük bir süre bizim için kısa zaman dilimi. Özellikle 4-5 haftalık dönem, takımların eksiklerini ortadan kaldıracağı dönemdir. İyi şekilde hazırlanıp ilk müsabakamıza hazır bir şekilde girmek istiyoruz." diye konuştu.



Transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Özbalta, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu ana kadar aramıza katılan arkadaşlarımız oldu. Kulüp, geçmişte bu konuda bazı zorluklar yaşadı. Tahtanın kapanması ve dosya problemleri oldu ama bu sorunlar onursal başkanımız Mehmet Sekmen ve kulüp başkanımız Ahmet Dal'ın çabalarıyla aşıldı. Erzurumspor'un bir lira sokağa atacak parası yok. Hatta bu şehrin yok diye düşünüyorum. Abartmak istemiyorum ama Erzurumspor'un hemen hemen her oyuncuyu buraya getirebilecek gücü var. O güç var diye onu kontrolsüz kullanmak veya yanlış yönlendirerek kullandırmak istemiyoruz. İnce eleyip sık dokuyoruz. En doğru oyuncuları, iş ahlakı, karakteri oturmuş, küçük bile olsa şehre ve bize bakış açısı belli oyuncuları transfer etmek istiyoruz."

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