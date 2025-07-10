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Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde Benfica ile anlaştı!

Beşiktaş, milli futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi için Benfica ile 5 milyon euro kiralama + 25 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla anlaşmaya vardı.

calendar 10 Temmuz 2025 19:26
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde Benfica ile anlaştı!
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Beşiktaş, orta saha hattını güçlendirmek adına önemli bir adım attı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Portekiz temsilcisi Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı.

5+25 Milyon Euro'ya Anlaşma Sağlandı

Beşiktaş ile Benfica arasındaki anlaşma toplam 30 milyon euroya mal olacak. Bu rakamın 5 milyon eurosu kiralama bedeli olarak ödenecek, kalan 25 milyon euro ise zorunlu satın alma opsiyonu kapsamında Benfica'ya aktarılacak.

24 yaşındaki milli futbolcunun Benfica ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 30 milyon euro.



PERFORMANSI


Kökçü, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 55 resmi maça çıktı ve bu süreçte 12 gol, 11 asistlik dikkat çekici bir performans sergiledi.

 

 

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