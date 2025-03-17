Messi, Arjantin Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı!

Yıldız futbolcu Lionel Messi, kas sakatlığı nedeniyle Güney Amerika elemelerinde Uruguay ve Brezilya ile oynanacak kritik maçlarda forma giyemeyecek.



Messi'nin sakatlığı, Inter Miami'nin Atlanta United ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı bir kas problemi sonrası ortaya çıktı. Yapılan kontrollerin ardından Arjantinli yıldızın riske edilmeyeceği ve milli takım maçlarını kaçıracağı kesinleşti.



URUGUAY VE BREZİLYA



Arjantin, 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde önemli iki karşılaşmaya çıkarken, Messi'nin yokluğu teknik direktör Lionel Scaloni'nin kadro planlamasını zorlaştırabilir. Tangocular, Uruguay deplasmanının ardından Brezilya'yı ağırlayacak.



ARJANTİN'İN SON DURUMU



Arjantin, Dünya Kupası Elemeleri'nde çıktığı 12 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı, Tangocular grupta 25 puanla liderliğini sürdürüyor.



