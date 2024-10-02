Mert Hakan'ı vergi rekortmeni yapan yeni işi

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın, Bursa'da taşımacılık alanında faaliyet gösteren bir şirketi olduğu ve 2023'te en fazla vergi verenler listesinde 29. sırada yer aldığı ortaya çıktı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mert Hakan'ı vergi rekortmeni yapan yeni işi
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02 Ekim 2024 10:46

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın futbolculuğunun yanında yürüttüğü bir taşımacılık şirketi olduğu ortaya çıktı.

Bursa Osmangazi doğumlu olan başarılı orta saha oyuncusu, profesyonel futbolculuk kariyerine 2013 yılında Bursa'nın pilot takımı Yeşil Bursa'da adım attı ve daha sonra Altınordu, Tire 1922, Menemen Belediye, Sivasspor formalarını giydi.

2020 yılında Fenerbahçe'ye Sivasspor'dan transfer olan Mert Hakan Yandaş sarı lacivertli forma altında kaptanlığa kadar geldi.

TAŞIMACILIK ŞİRKETİ

Bursa'daki bağlarını koparmayan Mert Hakan Yandaş'ın şehirde tarifeli kara yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren bir şirketinin bulunduğu ortaya çıktı.

29. SIRADA

Bursa'nın en fazla vergi verenler listesinde adı geçen Mert Hakan Yandaş'ın 9 milyon 214 bin lirayla 2023 listesinin 29. sırasında kendisine yer buldu.



 
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