Merih Demiral, Al Ahli ile uzattı!

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de 2023 yılında beri forma giyen milli stoper Merih Demiral, geleceği hakkında kararını verdi.



SÖZLEŞMESİNİ UZATTI



Milli yıldız, Fabrizio Romano'nun haberine göre, Suudi ekibiyle bitecek olan sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatma kararı aldı.



FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI



Sezon sonunda Suudi ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun ismi Fenerbahçe ve birkaç Avrupa ekibiyle anılmıştı.



PERFORMANSI



Bu sezon Suudi ekibiyle 16 maçta forma giyen 27 yaşındaki stoper, 1 gollük performans sergiledi.