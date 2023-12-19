Mehmet Birinci: "Tamamen amatör ruhla, amatör çocuklarla''

Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mehmet Birinci: 'Tamamen amatör ruhla, amatör çocuklarla''
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19 Aralık 2023 23:48
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Mehmet Birinci, "Tamamen amatör ruhla, amatör çocuklarla... Bugün sahada 3 amatör gencimiz oynadı, bunlar bahane değil ama gücümüz bu kadar." dedi.

Birinci, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakip takımı tebrik ederek, sahada iki ekibin de iyi mücadele ettiğini belirtti.

Takımda yeterli oyuncu bulunmadığının altını çizen Birinci, şunları kaydetti:

"Sezon başı geldiğimde, bu ligde kalacağız her zaman söylüyorum, söylemiştim, o takımdan Kuwas denen arkadaşımız tek taraflı feshederek kulübü bıraktı, Erol Can Akdağ'ın çapraz bağları koptu sezonu bitirdi. Savicevic'in durumu belli değil, o da herhalde gidecek. Tamamen amatör ruhla, amatör çocuklarla... Bugün sahada 3 amatör gencimiz oynadı, bunlar bahane değil ama gücümüz bu kadar."

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