Mehmet Ali Yılmaz: 'Ali Koç yiğit adamdır'

Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.
"F.BAHÇE BİR ŞEY YAPMADI Kİ"
Karadeniz Gazetesi'nde yer alan açıklamalarda olaylara sert tepki gösteren Yılmaz, "Bu bize hiç yakışmadı, hazır şekilde stada gelmek bir organizasyondur. Bunu yapanlar cezasız kalmamalı. Trabzon'da niye böyle provokasyon için sahaya geliyorlar? Her dakika şişe doldurdular sahayı! Güvenlik zafiyeti bir, giriş zafiyeti iki, önceden planlanma üç. Ne yapmaya çalıştılar? Fenerbahçe bir şey yapmadı ki! Kim oynarsa o kazanır, maçta ufak tefek hatalar olabilir." dedi.
"ALİ KOÇ YİĞİT ÇOCUKTUR"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u yakından tanıdığını söyleyen Yılmaz, "Fenerbahçe'nin başkanı olan delikanlı adam Ali Koç, hiç sesini çıkartmadı. Tanıdığım için biliyorum; çok yiğit, delikanlı bir çocuktur. Zaten 30 puan fark var, böyle abartmanın alemi ne? Trabzonspor'un iyiliğini isteyenler böyle tribünleri dolduracak hıyarlarsa, daha önceden yapmaları gerekirdi. 30 puan fark olmadan... Çok bozuldum, çok üzüldüm. Hiç yakışmadı bize. 30 puan gerideyiz be, hiç böyle olmadık! Niye bunu kompleks yapıyoruz?" sözlerini sarf etti.
"BU BİZE HİÇ YAKIŞMADI"
Sorumluların acilen cezalandırılması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Güvenlik zafiyeti bir, giriş zafiyeti iki, önceden planlanma üç. Ne yapmaya çalıştılar? Fenerbahçe bir şey yapmadı ki! Kim oynarsa o kazanır, maçta ufak tefek hatalar olabilir." diyerek sözlerini noktaladı.
"F.BAHÇE BİR ŞEY YAPMADI Kİ"
Karadeniz Gazetesi'nde yer alan açıklamalarda olaylara sert tepki gösteren Yılmaz, "Bu bize hiç yakışmadı, hazır şekilde stada gelmek bir organizasyondur. Bunu yapanlar cezasız kalmamalı. Trabzon'da niye böyle provokasyon için sahaya geliyorlar? Her dakika şişe doldurdular sahayı! Güvenlik zafiyeti bir, giriş zafiyeti iki, önceden planlanma üç. Ne yapmaya çalıştılar? Fenerbahçe bir şey yapmadı ki! Kim oynarsa o kazanır, maçta ufak tefek hatalar olabilir." dedi.
"ALİ KOÇ YİĞİT ÇOCUKTUR"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u yakından tanıdığını söyleyen Yılmaz, "Fenerbahçe'nin başkanı olan delikanlı adam Ali Koç, hiç sesini çıkartmadı. Tanıdığım için biliyorum; çok yiğit, delikanlı bir çocuktur. Zaten 30 puan fark var, böyle abartmanın alemi ne? Trabzonspor'un iyiliğini isteyenler böyle tribünleri dolduracak hıyarlarsa, daha önceden yapmaları gerekirdi. 30 puan fark olmadan... Çok bozuldum, çok üzüldüm. Hiç yakışmadı bize. 30 puan gerideyiz be, hiç böyle olmadık! Niye bunu kompleks yapıyoruz?" sözlerini sarf etti.
"BU BİZE HİÇ YAKIŞMADI"
Sorumluların acilen cezalandırılması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Güvenlik zafiyeti bir, giriş zafiyeti iki, önceden planlanma üç. Ne yapmaya çalıştılar? Fenerbahçe bir şey yapmadı ki! Kim oynarsa o kazanır, maçta ufak tefek hatalar olabilir." diyerek sözlerini noktaladı.
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