Marsilya'nın galibiyet serisi bozuldu

Fransa Ligue 1, 17. hafta maçında Montpellier ile Marsilya 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Marsilya'nın galibiyet serisi bozuldu
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21 Aralık 2023 00:55
Fransa Ligue 1, 17. hafta maçında Montpellier ile Marsilya karşı karşıya geldi. Mosson-Mondial Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Montpellier'in golünü 14. dakikada Khalil Fayad, Marsilya'nın golünü 52. dakikada Jordan Veretout kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Marsilya 27, Montpellier 18 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maçında Marsilya, sahasında Strasbourg'u ağırlayacak. Montpellier, Brest deplasmanına gidecek.

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