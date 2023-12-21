Fransa Ligue 1, 17. hafta maçında Montpellier ile Marsilya karşı karşıya geldi. Mosson-Mondial Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.
Montpellier'in golünü 14. dakikada Khalil Fayad, Marsilya'nın golünü 52. dakikada Jordan Veretout kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Marsilya 27, Montpellier 18 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Marsilya, sahasında Strasbourg'u ağırlayacak. Montpellier, Brest deplasmanına gidecek.
Montpellier'in golünü 14. dakikada Khalil Fayad, Marsilya'nın golünü 52. dakikada Jordan Veretout kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Marsilya 27, Montpellier 18 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Marsilya, sahasında Strasbourg'u ağırlayacak. Montpellier, Brest deplasmanına gidecek.
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