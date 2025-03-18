Marmaris Ege Rallisi ve Remed Assistance etabı tamamlandı

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan ve Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen 34. Marmaris Ege Rallisi'nde Remed Assistance özel etabı, yarışın seyrini belirledi.



Remed Assistance'tan yapılan açıklamaya göre, ICRYPEX ana sponsorluğunda organize edilen 34. Marmaris Ege Rallisi'nin kazananları belli oldu. Zorlu virajların yer aldığı 16,90 km uzunluğundaki etabın birinciliğini geçen senenin şampiyonu Petrol Ofisi Türkiye'den Kerem Kazaz-Corentin Silvestre elde etti. Kazaz, 44 otomobilin yer aldığı rallinin, Remed Assistance özel etabında da ödül kazandı. Rallide ikinci sıraya Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Burak Erdener yerleşti.



Marmaris Rallisi'nin etaplarında Remed Assistance'ın çekici ve ambulans ekipleriyle hem pilotların hem de araçların güvenliği sağlandı.



Marmaris ve çevresinde gerçekleştirilen yarış, özel seyirci etabıyla başladı ve 10 özel etapta mücadele edildi. Remed Assistance özel etabının ikinci geçişi, pilotların rekabetine ev sahipliği yaptı.



Dereceye giren pilotların özel ödüllerini Remed Assistance yol yardım birimi liderleri Hacer Buzdere ve Kübra Hazaran verdi.



Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından 17-19 Nisan'da organize edilecek şampiyonanın ikinci yarışı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Remed Assistance Genel Müdürü Faruk Ertuğ, bu yılki Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupası'nda merhum otomobil sporcusu Berç Arhanyan'ı andıklarını anımsattı.



Ertuğ, geçen sene olduğu gibi bu yıl da "Çevre İçin Start Al" mottosuyla yapılan tohum saçımı ve fidan ekimi etkinliklerinin yanı sıra, farkındalığı artırıcı organizasyonlarının yapılmasının, sosyal sorumluluk çalışmaları adına önemli olduğunu aktardı.



Yarış sürecinde Remed Assistance özel etabında ve diğer etaplarda kazalar meydana geldiğini kaydeden Ertuğ, "Çekici ve ambulans ekiplerimizle yer aldığımız rallide profesyonel bir şekilde yarışın güvenliğini sağlayarak gerek yarışçıların gerek otomobillerin ihtiyaçlarını sorunsuz bir karşılayan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yarış öncesinde, süresince ve sonrasında bütün görevlilerin güvenliğini ve sorumluluğunu almak ve böyle bir organizasyonda ülke sporuna destek vermekten dolayı gurur duyuyoruz. Marmaris Rallisinde dereceye giren tüm yarışçıları tebrik ediyorum. Bu harika organizasyona katkı sağlayan TOSFED yetkililerine, Ege Otomobil Sporları Kulübü'ne ve tüm sponsorlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Marmaris Rallisi ve Remed Assistance özel etabını kazanan şampiyon pilot Kerem Kazaz da problemlerle uğraştıkları stresli bir ralliyi geride bıraktıklarını belirterek, "Yarıştaki 10 etabın 7'sini kazanarak bu yarışı zaferle bitirdik. Yarışın ilk gününde 18. sıradan başlayarak yarışı kazanmak zordu ama çok güzel bir başarıya imza attık." ifadelerini kullandı.



