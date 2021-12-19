Marius Sumudica: "Bu saatten sonra kriz başladı!"

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Çaykur Rizespor maçının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Marius Sumudica: 'Bu saatten sonra kriz başladı!'
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19 Aralık 2021 16:37
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Çaykur Rizespor maçı sonrasında oyunun genelinde orta saha mücadelesi olduğunu belirtti.

Sumudica, normalde maçın 0-0 bitmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok büyük bir şans bulamadık. Sadece direkten dönen bir topumuz var Tetteh ile. Rize'nin de birkaç şansı oldu ama temiz pozisyonlar değildi. Yedek kulübesinden beş oyuncu geldi ve rakip bu oyuncularla skoru buldu. Ben 85. dakikada değişiklik yapmak zorunda kaldım. Yedek kulübem 20 yaş altında genç ve tecrübesiz. Çok zor bu şartlarda. Tecrübeli oyunculara ihtiyacım var. Bu saatten sonra Malatya için büyük bir kriz başladı."


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