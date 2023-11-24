Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli, ülkesi İtalya'da trafik kazası geçirdi.
İtalya'nın Brescia şehrinde meydana gelen trafik kazasında Balotelli'nin yara almadığı belirtildi.
33 yaşındaki yıldızın, trafik kazasının ardından alkol testine girmeyi reddettiği kaydedildi.
Balotelli'nin kazanın ardından aracından ambulansa gittiği sırada yürürken sendelediği görüldü.
Kazanın ardından Mario Balotelli'nin aracı
İtalya'nın Brescia şehrinde meydana gelen trafik kazasında Balotelli'nin yara almadığı belirtildi.
33 yaşındaki yıldızın, trafik kazasının ardından alkol testine girmeyi reddettiği kaydedildi.
Balotelli'nin kazanın ardından aracından ambulansa gittiği sırada yürürken sendelediği görüldü.
Kazanın ardından Mario Balotelli'nin aracı