Mario Balotelli, trafik kazası geçirdi!

Adana Demirspor'un yıldız ismi Mario Balotelli, İtalya'nın Brescia şehrinde trafik kazası geçirdi. Balotelli, kazayı yara almadan atlattı.

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Mario Balotelli, trafik kazası geçirdi!
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24 Kasım 2023 07:24
Son güncelleme 24 Kasım 2023 07:42
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli, ülkesi İtalya'da trafik kazası geçirdi.

İtalya'nın Brescia şehrinde meydana gelen trafik kazasında Balotelli'nin yara almadığı belirtildi.

33 yaşındaki yıldızın, trafik kazasının ardından alkol testine girmeyi reddettiği kaydedildi.

Balotelli'nin kazanın ardından aracından ambulansa gittiği sırada yürürken sendelediği görüldü.

Kazanın ardından Mario Balotelli'nin aracı



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