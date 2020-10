Galatasaray ile sezon sonunda yolları ayrılan Mariano, bu ayrılığın gerçek sebebini Milliyet'e verdiği röportajda detaylarıyla açıkladı, 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda yendikleri maçla ilgili itiraflarda bulundu.



Sarı-kırmızılı ekibe Sevilla'dan gelen, Cim-Bom'da şampiyonluklar yaşayan, ardından Atletico Mineiro'nun yolunu tutan Brezilyalı sağ bek, merak edilen bir çok konuda özel açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:



'Ailemle birlikte oturup böyle bir karar aldık'



"Galatasaray'dan ayrılmak benim kararımdı. Ülkeme geri dönmek istedim. Ailemle birlikte oturup böyle bir karar aldık. 10 yıldır gurbetteydim, Avrupa'da top koşturuyordum. Bu süre zarfında Türkiye, Fransa ve İspanya gibi güçlü liglerde oynamak benim için önemliydi. Artık geri dönüş zamanının geldiğini hissettim"



'Bu kulüp kariyerime ve hayatıma çok katkı yaptı'



"Galatasaray'a müteşekkirim. Bu kulüp kariyerime ve hayatıma çok katkı yaptı. Ben de sahada elimden geleni yaparak karşılığını verdiğimi düşünüyorum. Şampiyonluklarla, kupalarla dolu, bir çok farklı milletten insanla kaynaştığım çok güzel bir dönemi geride bıraktım"



'Galatasaray taraftarının dünyada eşi benzeri yok'



"Galatasaray taraftarının bana göre dünyada eşi benzeri yok. Onlar gibisine rastlamak zor. Son derece coşkulu ve fanatikler. Galatasaray taraftarı her zaman kalbimde ve sonsuza dek orada olacaklar. Bana olan desteklerinden dolayı onlara müteşekkirim. Bu ailenin bir parçası olmak benim için bir onurdu. Bundan böyle bir Galatasaray taraftarıyım."



'Fenerbahçe zaferinin parçası olmak gurur verici'



"Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra deplasmanda yenen kadronun bir parçası olmak, o maçta ilk 11'de olan bir futbolcu olarak gurur verici. Dünyanın en büyük derbilerinden birinde bu şekilde tarihe geçmek büyük bir onur



'Kazanmayı gerçekten istedik, tarifi yok'



"Fenerbahçe maçının kendisi bizim için başlı başına bir motivasyon kaynağıydı. Maç öncesi bir nebze kaygı oluyor ve bu normal ama o günkü zafer duygusunun tarifi yok. Bu önemli maçı kazanmayı gerçekten istedik. Çok çarpıcı ve özel bir galibiyet elde ettik."



'Muslera her türlü onurlandırılmayı hak ediyor'



"Muslera harika bir futbolcu takımda bir lider. Ayrıca saha dışında da müthiş bir insan. Stadın önüne heykelinin dikilmesini hak ettiğini söyleyenler var. Galatasaray için yaptığı tüm şeyler ve bu kulüp için önemi göz önünde bulundurulduğunda, her türlü onurlandırılmayı hak ediyor. Takım için gerçekten çok kıymetli bir isim. Kulübün tarihine geçmiş bir oyuncu."



'Şampiyonluğu getiren golüm unutulmaz'



"Galatasaray'da unutamadığım bir sürü anı biriktirdim ama 2017-18 sezonu sonlarına doğru Başakşehir'e attığım gol benim için ilk sırada gelir. Bu maçta attığım gol galibiyetle birlikte bize şampiyonluğu getirdi. O yüzden bu maçın bende özel bir yeri vardır. Benim için, kulüp ve taraftar için çok önemliydi. Unutulmaz bir şey!"