Mardin 1969 Spor, Ümit Kurt'u renklerine bağladı

3'üncü Lig'de mücadele eden Mardin 1969 Spor, tecrübeli stoper Ümit Kurt'u renklerine bağladı.



Mardin 1969 Spor, 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi 24 Erzincanspor'dan tecrübeli stoper Ümit Kurt'la 1.5 yıllığına anlaştı. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu Ümit Kurt, daha önce Sivasspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Şanlıurfa Spor gibi takımlarda oynadı.



Kırmızı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Takımımız; 24 Erzincanspor'dan tecrübeli stoper Ümit Kurt'u 1.5 yıllığına kadrosuna dahil etti. Takımımıza ve kendisine hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.



