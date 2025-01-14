Mardin 1969 Spor, kaptan Gencay ile yollarını ayırdı

Mardin 1969 Spor, kaptan Gencay Erten ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Kırmızı-lacivertliler, Erten'e emeklerinden dolayı teşekkür etti.



Mardin 1969 Spor yönetiminden yapılan açıklamada, kaptan Gencay Erten ile yollarının ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, "Mardin 1969 Spor olarak, 1,5 yıl boyunca takımımızın formasını onurla terleten ve kaptanlık sorumluluğunu başarıyla üstlenen Gencay Erten ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunuyoruz. Kaptanımız, hem saha içindeki liderliği hem de takım arkadaşlarına örnek olan duruşuyla kulübümüzün değerlerine önemli katkılarda bulunmuştur. Gencay'a bu süreçte gösterdiği emek, özveri ve liderlik için sonsuz teşekkür ediyor, kariyerinin devamında kendisine yürekten başarılar diliyoruz. Birlikte yazdığımız hikayeler ve paylaştığımız anılar unutulmayacak. Yolun açık olsun kaptan, her zaman Mardin 1969 Spor ailesinin bir parçası olarak kalacaksın. Teşekkürler Kaptan Gencay" denildi.



