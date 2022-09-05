Spor Toto 1. Lig'de Manisa FK, Samsunspor deplasmanına konuk oldu. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ege temsilcisi 1-0'lık skorla kazandı.
Manisa FK'ya galibiyeti getiren tek golü 88. dakikada Ayberk Karapo kaydetti.
Öte yandan Samsunspor'da 44. dakikada Fernando Boldrin bir penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Manisa FK, puanını 6'ya yükseltti. Samsunspor 5 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Manisa FK, sahasında Yeni Malatya'yı ağırlayacak. Samsunspor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.
Manisa FK'ya galibiyeti getiren tek golü 88. dakikada Ayberk Karapo kaydetti.
Öte yandan Samsunspor'da 44. dakikada Fernando Boldrin bir penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Manisa FK, puanını 6'ya yükseltti. Samsunspor 5 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Manisa FK, sahasında Yeni Malatya'yı ağırlayacak. Samsunspor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.
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