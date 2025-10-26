27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Manisa FK'den hakem tepkisi!

Sarıyer deplasmanında hakem kararlarına tepki gösteren Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Diony'ye gösterilen kırmızı kart tam bir skandaldı, artık sadece Allah'a havale ediyoruz" dedi.

calendar 26 Ekim 2025 14:39
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Manisa FK'den hakem tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

1'inci Lig'de alt sıralardaki önemli rakiplerinden Sarıyer ile deplasmanda golsüz berabere kalıp puanını 10'a çıkaran Manisa Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Taner Taşkın hakem kararlarına tepki gösterdi.

Kötü bir yönetimin sahada olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Oyuncumuz Diony kırmızı kart gördü. Hakemin Diony'ye ilk verdiği sarı kart çok komikti, ikinci sarı karttan atması daha da komik oldu. Hakem camiası birbirini acayip koruyor. Bizim şikayet edebileceğimiz bir yer yok. Ancak Allah'a havale ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

Maçı da değerlendiren Taner Taşkın, "Takımım özellikle maçın ilk devresinde oyunu domine etti. Belki sezon başından beri en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Gol yemeden kapattığımız tek maçtı. Oyuncularımız her hafta ivme kazanıyor ve iyi oynuyorlar. Bu maçta özellikle ilk devre oyunu biz domine ettik" yorumunu yaptı.

Manisa Futbol Kulübü hafta içinde evinde Muğlaspor'la kupa sınavına çıkıp, gelecek hafta sahasında Amed Sportif ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.