Manisa FK'da moraller yüksek

Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig ekibi Göztepe ile oynadığı özel maçı 2-1 kazanarak moral buldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa FK'da moraller yüksek
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31 Aralık 2024 16:10
1'inci Lig'de üst üste aldığı iki galibiyetle ikinci yarı öncesi düşme hattından kurtulup Play-Off yolunda umutlanan Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig ekibi Göztepe ile oynadığı özel maçı 2-1 kazanarak moral depoladı.

Yeni yıla yeni teknik patronu Hakan Şapçı yönetiminde giren siyah-beyazlılar Göztepe karşısında deplasmanda yenik duruma düşmesine rağmen maçı çevirmeyi başardı.

Pazar günü deplasmanda Süper Lig potasında yer alan Bandırmaspor'la karşı karşıya geleceklerini belirten Hakan Şapçı, "Zorlu bir deplasman maçı oynayacağız. Takımımızda moraller yüksek. Göztepe karşılaşmasında da eksiklerimizi gördük. Bandırma deplasmanına kadar eksiklerimizi gidereceğiz. Yeni yılda üst sıralarda yer alacak bir takım olacağız" dedi.

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